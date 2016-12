foto Ap/Lapresse

- Mitt Romney, come previsto, ha stravinto le primarie repubblicane a Porto Rico. L'ex governatore del Massachusetts, secondo le proiezioni dei principali media americani, ha ottenuto oltre l'80% dei voti, con Rick Santorum che non è andato oltre il l8%. A Porto Rico si assegnavano una ventina di delegati. Ora tutti gli occhi sono puntati sul voto in Illinois marted 20 e in Lousiana sabato 24.