- Le autorità messicane hanno trovato dieci teste mozzate in una piccola città a nord di Acapulco, probabilmente un regolamento di conti tra bande per il controllo del narcotraffico. Le teste sono state trovate lungo una strada non lontano da un mattatoio a Teloloapan, a circa 249 km a sud di Città del Messico. Sette delle teste appartengono a uomini, le altre tre a donne tra i 20 e i 35 anni di età. Dei corpi ancora nessuna traccia.