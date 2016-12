foto Ansa

23:05

- Orrore in Uruguay. Due infermieri sono stati arrestati dopo aver ammesso di essere responsabili di decine di morti tra i pazienti di due diverse strutture sanitarie di Montevideo. Nella maggior parte dei casi le vittime non erano pazienti terminali. I due hanno confessato di aver agito per "ragioni umanitarie", mentre la la procura ritiene che i due infermieri abbiano ucciso i pazienti "perché richiedevano troppe attenzioni".