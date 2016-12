foto Tgcom24

- E' stato un folto commando armato di maoisti a rapire Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, come ha detto ai giornalisti, a Puri, Santosh Moharana, il cuoco indiano sequestrato insieme ai due e poi rilasciato. "Sono arrivati in trenta - ha raccontato -. Ci hanno preso in ostaggio mentre preparavamo la colazione vicino a un torrente nella foresta di Gazalbadi. Ci hanno fatto camminare per cinque chilometri. Ma ci hanno trattato bene".