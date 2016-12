foto Tgcom24

17:28

- Le autorità dello Stato indiano di Orissa ritengono che non vale più l'ultimatum, annunciato per oggi dai maoisti, nella rivendicazione del rapimento dei due italiani. "Non può più valere - dicono - dopo la disponibilità manifestata dal 'chief minister' Naveen Patnaik". Intanto il console italiano a Kolkata, Joel Melchiori, che mantiene i contatti con le autorità locali, assicura che "le cose sembrano ben avviate" in vista della soluzione della vicenda.