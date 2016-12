foto Esercito Italiano

- Quattro militari italiani sono rimasti feriti in Afghanistan a causa di un incendio divampato, per cause da accertare, all'interno di un Lince, il mezzo blindato in dotazione al nostro contingente. L'incidente, rende noto il comando, è avvenuto all'interno della base avanzata "Tobruk" a Bala Boluk, nel settore sud dell'area a responsabilità italiana in cui opera la Task force south su base del 152esimo reggimento "Sassari".