- Al Qaeda ha rivendicato l'omicidio di un americano, ucciso a Taez, a sudovest di Sanaa, in Yemen. "I mujaheddin hanno ucciso questa mattina uno dei missionari americani" a Taez "per reazione alla campagna di evangelizzazione condotta dall'occidente tra i musulmani", si legge in un comunicato firmato dai "Partigiani della sharia", un gruppo legato ad Al Qaeda.