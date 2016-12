foto Ap/Lapresse 15:14 - Joachim Gauck, 72 anni, è stato eletto presidente della Repubblica federale tedesca alla prima votazione. L'assemblea federale ha espresso 991 preferenze (su 1.232 voti) per lui, designato da 4 partiti su 5, e 126 per Beate Klaresfeld, candidata della Linke. Gauck succede a Christian Wulff, che si è dimesso un mese fa. - Joachim Gauck, 72 anni, è stato eletto presidente della Repubblica federale tedesca alla prima votazione. L'assemblea federale ha espresso 991 preferenze (su 1.232 voti) per lui, designato da 4 partiti su 5, e 126 per Beate Klaresfeld, candidata della Linke. Gauck succede a Christian Wulff, che si è dimesso un mese fa.

"Che bella domenica". Sono state queste le prime parole del neoeletto presidente della Repubblica federale tedesca. Dopo aver accettato l'incarico dal presidente del Bundestag, Gauck ha dato inizio a un discorso, pronunciato con voce commossa, davanti all'Assemblea federale che lo ha eletto.



"Assumo la responsabilità con tutte le mie forze"

"Una cosa posso promettere: con tutte le mie forze e con tutto il mio cuore dico sì alla responsabilità che mi avete trasmesso", ha detto nel suo discorso davanti all'assemblea nel Reichstag. E, con voce rotta dalla commozione, Gauck ha anche ricordato un'immagine decisiva per la sua vita: le elezioni di 22 anni fa, dopo la caduta del muro, da cittadino tedesco. "In quel momento insieme alla gioia c'era in me una certezza: non diserterò mai le urne", ha detto il neopresidente. "Avete votato un presidente che non sa immaginarsi senza la libertà e che non sa immaginare il Paese senza la prassi della responsabilità", ha aggiunto, dedicando un intenso passaggio ai temi portanti della sua battaglia esistenziale, da militante dei diritti civili nella ex Ddr.



Il nuovo presidente, simbolo della lotta per la libertà nella Germania ex comunista

Joachim Gauck, ex pastore protestante ed ex responsabile dell'organismo che indaga sugli archivi della Stasi, è dunque il nuovo presidente tedesco. A votarlo è stata la cosiddetta Bundesversammlung, l'assemblea federale di 1.244 membri composta da deputati del Bundestag e da un ugual numero di delegati scelti dai parlamenti dei 16 Laender. Con questo voto, Gauck diventa l'undicesimo presidente tedesco dalla Seconda guerra mondiale.



Gauck, considerato un simbolo della lotta per la libertà nell'ex Ddr, è stato eletto al primo scrutinio con 991 dei 1232 voti espressi, grazie all'appoggio della Cdu di Angela Merkel, degli alleati di governo della Fdp e delle due principali forze dell'opposizione, la Spd e i Verdi, che lo avevano candidato già nel 2010. Allora però si impose, anche se solo al terzo scrutinio, Wulff, candidato fortemente voluto dalla Merkel che ha quindi incassato una brutta sconfitta politica con la sua precipitosa caduta.



L'unico partito a sostenere un candidato alternativo è la stata la formazione di sinistra "Die Linke" che ha appoggiato un'altra figura carismatica nel paese, la cacciatrice di nazisti Beate Klarsfeld, che ha ottenuto 126 voti.



Chi è il nuovo presidente

Con Gauck, la Germania ha per la prima volta un presidente federale e un cancelliere, Angela Merkel, cresciuti nella parte orientale del Paese. Nato nel 1940 a Rostock, Gauck è figlio di un capitano di marina spedito in Siberia dai sovietici con l'accusa di spionaggio ed è diventato un simbolo della lotta per la liberta' nella Rdt.



Dal suo pulpito di pastore protestante ha infatti contribuito pacificamente alla lotta contro il regime comunista nella Rdt. Indipendente, carismatico ed eloquente, è anche considerato un personaggio noto per la sua franchezza. "Dirà ai politici e alla gente cose che non sempre vorranno sentirsi dire", ha commentato il figlio Christian.



Gauck si definisce come un "conservatore liberale di sinistra" dove - secondo gli analisti - la parola su cui mettere l'accento è conservatore, per le sue posizioni in merito all'immigrazione ed al movimento 'Occupy'. Il suo compito sarà quello di restituire prestigio alla figura del presidenteDopo essere stato designato candidato, Gauck ha chiesto che gli si perdonassero i suoi primi errori, e che non ci si aspetti un "superman o una persona infallibile".