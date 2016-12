foto Tgcom24

14:09

- "Non abbiamo nessuna notizia" sulle condizioni o la salute degli italiani rapiti. Lo ha detto l'ambasciatore italiano a New Delhi, Giacomo Sanfelice. Il diplomatico ha spiegato che si attendono notizie dalle autorità locali con le quali l'ambasciata "è in stretto contatto" e che il console generale a Calcutta, Joel Melchiori, andrà nella zona dove è avvenuto il rapimento. E' "la prima volta" che la guerriglia maoista rapisce degli stranieri.