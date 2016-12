foto LaPresse 14:00 - Il leader di Fli, Gianfranco Fini, tende la mano a Luca Cordero di Montezemolo. Montezemolo "ha detto che occorre ragionare su un patto liberale per le riforme", afferma. "Non mi sembra che questo progetto sia molto diverso da quello che ho illustrato ieri per modernizzare la Repubblica: ci confronteremo e ci vedremo". "Questa stagione costituente non ha un perimetro delimitato, il cantiere chiamerà al lavoro tutti coloro che vorranno lavorare". - Il leader di Fli, Gianfranco Fini, tende la mano a Luca Cordero di Montezemolo. Montezemolo "ha detto che occorre ragionare su un patto liberale per le riforme", afferma. "Non mi sembra che questo progetto sia molto diverso da quello che ho illustrato ieri per modernizzare la Repubblica: ci confronteremo e ci vedremo". "Questa stagione costituente non ha un perimetro delimitato, il cantiere chiamerà al lavoro tutti coloro che vorranno lavorare".

Fini, parlando alla convention di Fli a Pietrasanta (Lucca) ha aggiunto: "Futuro e Libertà c'è, voi ci siete, ma cercate di farlo rimanere così come è nato e come lo hanno interpretato tanti interventi. Non chiamiamolo partito. Futuro e Libertà è realizzare un progetto, non difendere una ideologia. Questa è la sua ragion d'essere: se amiamo l'Italia dobbiamo modernizzare la Repubblica".



"Serve organizzazione e tesseramento, ma troppe volte pariti finiscono per essere nomenklature lo spirito deve essere invece quello di un grande movimento aperto", ha ribadito.



"Leadership? Chi ha più filo tesserà"

"Dobbiamo avviare una stagione di patriottismo repubblicano, ed essere insieme ad altri, in un'azione plurale, protagonisti di una nuova fase costituente", ha sottolineato Fini. "E' quanto di più vecchio e partitico chiedersi quali saranno leadership, chi ha più filo da tessere tesse, dobbiamo mettere le idee in campo essere umili e determinati, non sentirci i migliori né avere complessi".



"No a scioglimento di Fli, pensiamo in grande"

"Non c'è alcuna ipotesi di scioglimento , Fli c'è e ci sarà, ma dobbiamo essere coprotagonisti insieme a tanti altri di un movimento per modernizzare la Repubblica con l'amore per la nostra Italia, con quel patriottismo repubblicano e modernizzando la Repubblica come ha iniziato a fare Monti".