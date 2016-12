foto Dal Web

12:22

- I maoisti che hanno rapito i due turisti italiani Paolo Bosusco e Claudio Colangelo hanno detto di non avere intenzione di far loro del male. Lo hanno rivelato i due indiani di Puri che in un primo tempo erano stati sequestrati insieme agli italiani ma che poi sono stati rilasciati. I media indiani riferiscono che i due indiani hanno detto che i maoisti hanno assicurato loro che "non avrebbero maltrattato i due italiani".