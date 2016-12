foto Ansa

- "Abbiamo arrestato due turisti italiani che come centinaia di turisti stranieri trattano la gente locale come scimmie e oggetti ridicoli. Questo è contro l'umanità e vogliamo che la popolazione si sollevi". E' quanto il leader maoista Sabyasachi Panda dichiara in un audiomessaggio mandato in onda dall'emittente indiana Ndtv, in merito al sequestro degli italiani Paolo Bosusco e Claudio Colangelo avvenuto nello stato indiano dell'Orissa.