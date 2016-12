foto Facebook

07:47

- Anche la Farnesina conferma il rapimento di due italiani in India. Fin da ieri sera l'unità di crisi è stata in contatto con il console generale a Calcutta Joel Melchiori che ha operato in collaborazione con la polizia locale per aver conferma del rapimento. Il console si sta recando sul posto. Non c'è invece conferma sull'identità dei rapiti, anche se, con ogni probabilità, dovrebbe trattarsi di Paolo Bosusco e Claudio Colangelo.