foto Da video

07:02

- La polizia del distretto di Kandahamal, in Orissa, dopo molte ore, ha confermato il sequestro di due italiani avvenuto il 14 marzo nell'area di Surada. Lo riferisce la tv all news Ibn-Cnn. I due in mano ai maoisti, sono Paolo Bosusco, di Condove (Torino), che gestisce nella città di Puri un'agenzia di viaggi, l'Orissa Adventurous Trekking, specializzata nelle tribù primitive della regione, e Claudio Colangelo, turista romano di 61 anni.