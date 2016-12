foto Afp

- Il governo di Raul Castro ha decretato "la parziale astensione del lavoro" tra il 26 e il 28 marzo, giorni in cui il Papa sarà in visita a Cuba, a Santiago de Cuba e all'Avana. L'obiettivo della decisione, pubblicata oggi sul bollettino ufficiale, è che i "lavoratori delle due città" dove si recherà il Papa possano partecipare "in modo organizzato" alla visita.