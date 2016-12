foto Ap/Lapresse

01:02

- Muore sepolto da un carico di fagioli. E' successo in Colorado, dove un uomo è rimasto intrappolato sotto un mucchio di legumi in un deposito. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, fatto sta che per tirare fuori l'operaio, ormai senza vita, i soccorritori hanno dovuto scavare per più di un'ora una montagna di fagioli alta oltre sei metri. L'uomo è rimasto soffocato da diverse tonnellate del legumi.