Guarda il filmato "Kony 2012" 16:50 - E' stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico Jason Russel, il film maker diventato famoso per il video "Kony 2012" in cui si denunciano le atrocità commesse dal signore della guerra dell'Uganda. Secondo quanto hanno riportato i media di San Diego, il co-fondatore dell'associazione Invisible Children è stato fermato mentre, ubriaco e nudo, si stava masturbando in pubblico. - E' stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico Jason Russel, il film maker diventato famoso per il video "Kony 2012" in cui si denunciano le atrocità commesse dal signore della guerra dell'Uganda. Secondo quanto hanno riportato i media di San Diego, il co-fondatore dell'associazione Invisible Children è stato fermato mentre, ubriaco e nudo, si stava masturbando in pubblico.

Prima dell'intervento della polizia Russell aveva anche vandalizzato alcune auto parcheggiate. Dopo averlo fermato e interrogato "abbiamo capito che doveva essere ricoverato in una struttura sanitaria considerato le cose che stava dicendo", ha dichiarato un agente di polizia. Invisible Children ha poi diffuso un comunicato dicendo che Russell era stato ricoverato e spiegando che "le ultime due settimane sono state molto pesanti per tutti noi, in particolare per Jason, e questo peso si è manifestato nell'increscioso incidente della notte scorsa".



"Kony 2012", un video visto 80 milioni di volte

Il video da lui realizzato in queste ultime settimane è stato visionato 80 milioni di volte su Youtube. Nei giorni scorsi il gruppo si era dovuto difendere da accuse riguardo ai loro finanziamenti e anche riguardo al fatto che il film di 30 minuti si concentra sulle atrocità da Kony accusato di aver catturato migliaia di bambini per arruolarli nel suo Lord Resistance Army ignorando completamente le accuse di violazioni di diritti umani commesse dall'attuale presidente ugandese Yoweri Museveni.