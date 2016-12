foto Ap/Lapresse Correlati Le immagini dell'incidente

20:06 - A pochi giorni dal tragico schianto in Svizzera, in cui hanno perso la vita 22 bambini di una scuola belga, un altro incidente ha coinvolto un pullman nel Nordovest della Francia, a Quimper (Bretagna). Dei 24 passeggeri a bordo, quattro sono gravi e tre bambini sono rimasti incastrati nelle lamiere per diversi minuti. Dopo aver urtato una macchina, il cui autista è rimasto ferito, il veicolo di trasporto si è rovesciato su una rotonda.

Il bus si è ribaltato provocando il "ferimento grave" di quattro persone, rimaste tra le lamiere, fra cui un bambino di 4 anni a cui è stata amputata una mano. Tutti sono stati portati in elicottero all'ospedale di Quimper. Altri 22 passeggeri sono feriti in modo leggero. Le operazioni di soccorso sono terminate nel tardo pomeriggio.



L'incidente è avvenuto verso le 14:30 ad una rotatoria, prima dell'ingresso in città. Il pullman, con 26 persone a bordo, aveva appena lasciato una strada a scorrimento veloce quando ha urtato un'automobile prima di ribaltarsi. Anche le due persone a bordo dell'auto sono rimaste lievemente ferite. Un problema ai freni potrebbe essere la causa dell'incidente secondo le prime testimonianze raccolte sul posto.



I soccorsi sono arrivati velocemente sul luogo dell'incidente con tre elicotteri, diverse unità dei vigili del fuoco, e sei ambulanze. Un negozio di fiori è stato trasformato in postazione di primo soccorso.