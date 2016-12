- Per i risultati della perizia balistica sulle armi dei maro' sara' necessario attendere ancora due settimane ''perche si tratta di un'esame molto complesso''. E' quanto ha riferito il capo della polizia di Kochi, Ajith Kumar, evidenziando come la risoluzione della vicenda sia ancora lontana. Per quanto concerne la richiesta italiana di trasferire i Marò fuori dal carcere, Kuman ha detto che la decisione non concerne la polizia ma la utorità a trivandrun.

Il Kerala al voto

Intanto nel collegio elettorale di Piravom, nei pressi di Kochi, in India, si sono aperte le urne per un'elezione suppletiva ritenuta cruciale per la tenuta del governo del Kerala e anche per la sorte dei due marò italiani, al centro delle battute finali della campagna elettorale. Oltre 183 mila elettori sono chiamati a scegliere tra il partito di maggioranza del Congresso e l'opposizione dei comunisti indiani.

De Mistura: "Elezioni a nostro sfavore"

Per il sottosegretario agli esteri Staffan De Mistura le elezioni peseranno a nostro sfavore: ''Noi - ha spiegato - ci concentriamo sull'India in generale, una nazione con cui l'Italia ha e avra' sempre dei grandi e ottimi rapporti. E del resto lo notiamo anche da parte loro''. ''Le elezioni in Kerala hanno una influenza - ha rilevato - come lo avrebbero anche qui''.

Campagna elettorale

''Immaginate - ha concluso - che fosse avvenuto un incidente di pescatori in una regione italiana e che questa regione avesse avuto 28 morti di pescatori nell'ultimo anno'': le ''autorita''' avrebbero colto ''la prima occasione elettorale per enfatizzare che fanno qualcosa per questo''.

L'intervista

Intanto, in un'intervista al quotidiano repubblica, i due Marò raccontano la loro verità. Si dicono dispiaciuti per le famiglie dei due pescatori morti ma non entrano nel merito di quello che è accaduto il giorno dell'incidente. L'unica cosa che precisano è che a bordo della petroliera non giravano armati, e che le armi "vengono custodite a bordo."