foto Da video

02:00

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha annunciato via Twitter che si è imbarcato all'Avana per tornare a Caracas. Il capo dello stato, che a Cuba si è sottoposto a una seconda operazione per asportare un tumore, ha precisato di aver incontrato Fidel Castro e che il fratello Raul, presidente di Cuba, lo ha accompagnato all'aeroporto. "Sono in partenza per la patria. Grazie Dio", ha scritto nel suo account Chavezcandanga.