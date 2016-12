foto Reuters

01:38

- Nuova follia omicida in California, dove un veterano dell'Iraq ha ucciso la sorella di undici anni e poi ha fatto fuoco su se stesso. La polizia è ora alla ricerca della madre del soldato, probabilmente ferita o forse addirittura morta. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi. Pare che l'uomo, 27 anni, soffrisse di disturbi post traumatici da stress e che le autorità locali fossero d'accordo con la famiglia per offrirgli assistenza.