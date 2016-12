Strage di Kandahar, "Il soldato americano Robert Bales soffriva di disturbo da stress"

13:27

- Si chiama Robert Bales il sergente dell'esercito americano che domenica ha ucciso 16 civili afghani, molti dei quali bambini, nella provincia di Kandahar. Lo ha reso noto un alto ufficiale in condizioni di anonimato. Bales è arrivato all'alba alla base militare di Fort Leavenworth, in Kansas. Il militare è stato rinchiuso in una cella d'isolamento in attesa di essere processato.