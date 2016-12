foto Afp

18:49

- Risolvere la crisi "in Siria sarà molto più complesso" rispetto a quanto successo in Libia. Lo ha detto l'inviato dell'Onu per la Siria Kofi Annan. "Fino a che si ritiene che i colloqui in corso sono significativi, penso che bisogna continuare", ha ribadito. Intanto altre 14 persone sono state uccise durante gli scontri dalle forze del regime di Assad. Secondo gli attivisti però il bilancio potrebbe aumentare.