18:40

- L'autista del pullman della tragedia in Svizzera non era ubriaco. L'autopsia non ha rilevato nessuna traccia di alcol nel sangue e nemmeno in quello del secondo conducente. E' quanto scrive il quotidiano "Le Soir". Secondo la compagnia proprietaria del pullman, invece, i due uomini non erano in pensione, ma professionisti esperti, con dieci anni di anzianità alle spalle per il conducente al volante e due anni per il vice.