foto Afp

08:32

- Un elicottero è precipitato su un'abitazione alla periferia di Kabul, provocando la morte di almeno sette persone. Lo ha reso noto la tv satellitare al Jazeera, specificando che non è possibile al momento precisare se si tratta di un mezzo militare o civile e che non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Per alcuni testimoni, il velivolo si sarebbe incendiato prima di cadere.