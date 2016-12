foto Ap/Lapresse

18:45

- Le forze Usa impegnate in Afghanistan lasceranno il Paese definitivamente nel 2014 come previsto. Lo ha ribadito il portavoce della Casa Bianca Jay Carney. "La politica del presidente Obama è di ridurre le forze in Afghanistan e questo è ciò che accade ora - ha spiegato -. La nostra strategia è di spostare il ruolo su un sostegno alle forze locali nel 2013 e completare la transizione a una piena guida afghana sulla sicurezza nel 2014".