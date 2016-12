foto Ap/Lapresse

16:11

- Sono più di 9mila i morti in Siria dall'inizio della rivolta contro Assad, che dura da circa un anno. Le vittime delle violenze che hanno sconvolto il Paese in questi 12 mesi sono in gran parte civili. A fare il bilancio della strage è stato, da Londra, Rami Abdel Rahman, direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. I morti sono 9.113 e di questi 6.645 sono civili. I militari sono 1.997. Tra questi, 471 sono disertori passati con i ribelli.