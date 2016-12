- Il difensore del Barcellona Eric Abidal nelle prossime settimane sarà sottoposto al trapianto di fegato. A dare la notizia il club catalano con una nota sul suo sito internet, in cui si legge: "Era un'opzione già indicata un anno fa all'inizio del suo trattamento".

Il giocatore era già stato operato per un tumore al fegato un anno fa ed era tornato in campo dopo circa un mese e mezzo. Il 17 marzo 2011 si era sottoposto all'intervento. Si era ripreso in poche settimane, fino al punto di riuscire a disputare da titolare la finale della Champions League contro il Manchester United.

Nella nota del Barcellona pubblicata dai principali siti dei quotidiani spagnoli si legge: "Nelle prossime settimane il calciatore sarà sottoposto a un trapianto di fegato data l'evoluzione del suo processo epatico. Il trapianto era una possibilità già indicata sin dall'inizio del suo trattamento iniziato circa un anno fa. Per espresso desiderio del calciatore, il club sollecita tutti al massimo rispetto per il diritto alla privacy".

I giocatori sono stati informati dal tecnico Pep Guardiola in una riunione alla fine dell'allenamento. "E' un colpo molto duro, ci siamo passati già la scorsa stagione e ora si ripete. Ma questo ci renderà più forti". Carles Puyol, capitano del Barcellona, commenta così la notizia sul suo compagno di squadra.

"E' stata una spiacevole sorpresa", prosegue il capitano dei blaugrana. "Abidal è motivato e ha una grande forza, lo ha già dimostrato la scorsa stagione, e oggi è stato lui ad incoraggiarci. Da qui vogliamo trasmettergli tutta la nostra forza, sono convinto che tutto andrà bene. Certo, sono notizie molto dure. Ma noi siamo al fianco suo e della sua famiglia. Ci sono cose più importanti del calcio, ora deve pensare esclusivamente alla salute. La cosa importante è che recuperi bene".