foto Ansa

14:58

- Arriverà oggi a Sion un aereo C-130 dell'aeronautica militare belga per rimpatriare le prime salme delle vittime dell'incidente stradale di martedì sera in Svizzera. Il velivolo dovrebbe arrivare in Belgio nella tarda serata, entro mezzanotte. Le altre salme saranno rimpatriate domani, come è stato deciso dal governo belga.