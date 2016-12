foto LaPresse Correlati Tutto sulla morte di Mez 15:01 - Raffaele Sollecito e Amanda Knox potrebbero rivedersi domani, a Seattle, per la prima volta da quando sono stati rimessi in libertà dal tribunale di Perugia. Secondo la stampa britannica, Sollecito ha varcato l'Oceano, accompagnato dal padre e dalla sorella, per un colloquio di lavoro con la Microsoft, sollecitato dal patrigno di Amanda, Christopher Mellas. - Raffaele Sollecito e Amanda Knox potrebbero rivedersi domani, a Seattle, per la prima volta da quando sono stati rimessi in libertà dal tribunale di Perugia. Secondo la stampa britannica, Sollecito ha varcato l'Oceano, accompagnato dal padre e dalla sorella, per un colloquio di lavoro con la Microsoft, sollecitato dal patrigno di Amanda, Christopher Mellas.

Secondo il patrigno di Amanda infatti un lavoro all'estero darebbe al 27enne pugliese la possibilità di "sfuggire alla pressione" a cui è sottoposto in Italia e di lasciarsi alle spalle i "quattro anni di prigione".



Il primo incontro dopo 5 mesi dall'assoluzione

L'ultimo incontro di Amanda e Raffaele risale a cinque mesi fa, nell'aula della Corte di Appello che, ribaltando la sentenza in primo grado, li assolse dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, accusa per la quale erano stati condannati in prima istanza dal tribunale di Perugia rispettivamente a 26 e 25 anni di carcere.



Forse anche un libro nel futuro stelle e strisce di Raffaele

Negli Usa, stando alla stampa britannica, il ragazzo potrebbe anche incontrare un agente letterario, per mettere a punto i dettagli di un accordo per un eventuale libro di memorie. Nelle scorse settimane, si è saputo che la Knox ha firmato un accordo di 2,5 milioni di dollari con la Harper Collins per "il completo e inflessibile" racconto della sua esperienza.