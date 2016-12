foto Ansa

14:25

- Danilo Restivo potrà appellarsi contro la sentenza di ergastolo emessa contro di lui dal tribunale di Winchester, ma non potrà fare appello contro la sua colpevolezza. Restivo, in carcere in Gran Bretagna per l'omicidio di Heather Barnett, uccisa nel 2002, è stato condannato a 30 anni anche da un tribunale italiano per l'assassinio di Elisa Claps a Potenza nel 1993.