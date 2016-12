foto Ap/Lapresse

12:36

- L'Alta Corte del Kerala ha rinviato al 19 marzo la discussione sulla richiesta italiana riguardante la giurisdizione dell'incidente, avvenuto in acque internazionali, dei due marò, ora accusati dalle autorità indiane di aver ucciso due pescatori. I militari sono dal 15 febbraio in carcere a Trivandrum. La Corte inoltre ha deciso di non permettere, per ora, la partenza della "Lexie", in quanto le indagini sull'uccisione dei due indiani sono in corso.