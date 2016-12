Putin e la caccia alla tigre del 2008, ora un blogger svela: "Tutta una messa in scena"

11:39

- Nel 2008 l'avvincente saga di Putin e le sue imprese, si era arricchita con l'episodio della caccia alla tigre. La versione ufficiale parlava di un episodio di eroismo in cui il presidente russo aveva salvato una troupe televisiva attaccata da una tigre Ussuri, sparando all'animale una dose di tranquillanti. Oggi un blogger russo racconta un'altra storia: il felino, preso in uno zoo, era stato sedato per permettere la messa in scena dell'ex agente Kgb.