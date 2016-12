Forse un Dvd ha distratto l'autista

Poco prima dell'incidente l'autista dell'autobus avrebbe inserito un Dvd nel lettore del veicolo: lo scrive il giornale fiammingo Het Laatste Nieuws citando le testimonianze di alcuni bambini sopravvissuti alla strage. Un attimo di disattenzione da parte dell'autista, scrive il giornale, potrebbe quindi avergli fatto perdere il controllo del mezzo. Da parte sua, tuttavia, un portavoce della polizia svizzera - citato dal giornale elvetico Aargauer Zeitung - ha detto che si tratta di "speculazioni", sottolineando che dalle immagini video delle telecamere nella galleria non risulta che l'autista fosse alle prese col lettore Dvd prima dell'incidente.



Il Dvd era di un insegnante

Ma il racconto dei piccoli testimoni oculari parla chiaro: "Poco prima dell'incidente, l'autista ha voluto mettere un Dvd" nel lettore, hanno detto alcuni bambini che sono rimasti feriti nell'incidente ai loro genitori e al personale dell'ospedale in cui sono ricoverati in Svizzera, secondo quanto riporta il sito del giornale fiammingo. Sempre sulla base di queste testimonianze anonime, lo stesso quotidiano scrive che un insegnante della scuola di Heverlee avrebbe dato un Dvd all'autista poco prima dell'incidente.



Identificate tutte le vittime

Tutte le vittime dell'incidente sono state "formalmente identificate". Lo indica un comunicato della polizia cantonale vallesana. Intanto otto bambini lievemente feriti sono stati dimessi dall'ospedale e sono rientrati in Belgio con un volo dall'aeroporto di Ginevra.



Cause incidente, si attende esito autopsia autista

Per il procuratore svizzero Olivier Elsig, a capo dell'inchiesta sull'incidente, restano fondamentali gli esiti dell'autopsia sull'autista del bus. Secondo quanto emerso, la causa dello schianto dell'autobus potrebbe essere da ricercare in un malore del conducente o in un guasto tecnico. Si tende invece a escludere, anche se la procura non tralascia nessuna ipotesi, l'errore umano. Secondo i primi rilevamenti effettuati non ci sarebbero prove che il mezzo procedesse a una velocità eccessiva.