- Se negli Stati Uniti si votasse oggi, Barack Obama batterebbe sia Mitt Romney che Rick Santorum, i due candidati impegnati in un accanito duello per la nomination repubblicana. Lo conferma un sondaggio pubblicato dal Pew Research Center for the People and the Press, secondo cui il presidente democratico avrebbe un vantaggio di 12 punti sull'ex governatore del Massachussets (54 a 42) e di 29 punti sull'ex senatore della Pennsylvania.