foto Ap/Lapresse

00:05

- Il governo olandese ha deciso di chiudere l'ambasciata dei Paesi Bassi a Damasco per "il deterioramento della sicurezza" e per "dare un segnale politico alla Siria". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri, Uri Rosenthal. Il provvedimento "riflette la deplorazione verso le violenze" del regime siriano, ha sottolineato Rosenthal. Nelle ultime ore anche Arabia Saudita e Italia hanno chiuso le proprie sedi diplomatiche in Siria.