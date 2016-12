foto Ap/Lapresse 21:15 - Un'auto è esplosa sulla pista d'atterraggio in Afghanistan mentre era in arrivo l'aereo con a bordo il segretario alla Difesa americano, Leon Panetta. Il veicolo, probabilmente rubato all'interno della base Nato, era guidato da un uomo afghano: da un primo esame non risultano tracce di esplosivo. Secondo un portavoce del Pentagono, al momento non ci sarebbero prove che si sia trattato di un attentato. - Un'auto è esplosa sulla pista d'atterraggio in Afghanistan mentre era in arrivo l'aereo con a bordo il segretario alla Difesa americano, Leon Panetta. Il veicolo, probabilmente rubato all'interno della base Nato, era guidato da un uomo afghano: da un primo esame non risultano tracce di esplosivo. Secondo un portavoce del Pentagono, al momento non ci sarebbero prove che si sia trattato di un attentato.

È stato il capitano della marina John Kirby, portavoce del Pentagono, a riferire che Panetta e i suoi sono incolumi. Kirby ha spiegato che il veicolo, un pickup, si stava dirigendo ad alta velocità verso la zona in cui l'aereo avrebbe dovuto fermarsi e ha aggiunto che non è chiaro se l'obiettivo fosse colpire proprio Panetta.



Le circostanze dell'episodio sono ancora in via di accertamento. Le prime notizie affermano che non sono stati trovati esplosivi sul veicoli, né sul suo conducente, che al momento sta venendo medicato per ustioni.



Ferito un soldato, arrestato il conducente dell'auto

Un soldato Nato è rimasto ferito durante "l'incidente" che ha avuto luogo al momento dell'arrivo in una base militare in Afghanistan del segretario alla alla Difesa Usa. "Il presunto autore" del gesto è stato arrestato precisa l'Isaf.



Soldato killer via da Kabul: sarà giudicato negli Usa

Il soldato americano, arrestato per aver massacrato domenica 16 civili afghani, ha lasciato il Paese. Lo ha reso noto il Pentagono. Il sospetto killer, un sergente di 38 anni con due figli, che ha subito danni cerebrali in un incidente stradale e che dopo tre turni in Iraq ne aveva iniziato un quarto in Afghanistan, sarà giudicato negli Usa da una corte marziale.