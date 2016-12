foto Ap/Lapresse

17:58

- La decisione del comandante della Lexie di cambiare rotta e attraccare a Kochi sembrava "l'unica cosa saggia da fare", in quanto le autorità indiane avevano chiesto collaborazione per un sospetto attacco di pirateria. Lo precisa il legale dell'armatore Luigi D'Amato. L'ingresso in acque territoriali indiane si è poi rivelato uno stratagemma delle autorità locali per salire sulla Lexie e fermare i due marò italiani.