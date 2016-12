foto Ansa

15:30

- Tra i 24 bambini rimasti feriti nel tragico incidente a Serre, in Svizzera, tre sono in coma, con lesioni toraciche gravi, come ha fatto sapere il ministro belga degli Affari sociali Laurette Onkelinx. Tra le 28 vittime dello schianto ci sono, oltre a cittadini belgi, dieci olandesi, un tedesco e un polacco. In Belgio intanto il premier Elio Di Rupo ha annunciato che sarà proclamato un giorno di lutto nazionale.