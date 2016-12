foto Dal Web Correlati Strage in Svizzera

Foto dal Blog 17:12 - "Il cibo è molto buono. Con gli sci funziona tutto molto bene. Ma mi mancate". "Cara mamma, papà e Jakob. È stupendo qui". Sono solo alcuni dei commoventi messaggi che alcuni dei bimbi rimasti coinvolti nella tragedia automobilistica in Svizzera, avevano postato su un blog, poche ore prima che quel pullman si schiantasse all'interno di un tunnel. Blick.Ch, quotidiano svizzero online, pubblica alcune istantanee della gita "maledetta" - "Il cibo è molto buono. Con gli sci funziona tutto molto bene. Ma mi mancate". "Cara mamma, papà e Jakob. È stupendo qui". Sono solo alcuni dei commoventi messaggi che alcuni dei bimbi rimasti coinvolti nella tragedia automobilistica in Svizzera, avevano postato su un blog, poche ore prima che quel pullman si schiantasse all'interno di un tunnel. Blick.Ch, quotidiano svizzero online, pubblica alcune istantanee della gita "maledetta"

La gita sulla neve nella Val d’Anniviers, nel cantone del Vallese, stava per terminare, quindi era il momento giusto per lasciare un ricordo scritto, e un'immagine felice, per immortalare quella felice esperienza.



"Ritorneremo tutti mercoledì (speriamo non troppo presto)". Oppure: "Il sole splende. I ragazzi e le ragazze della sesta classe stanno facendo del loro meglio per mantenere l'atmosfera". Oppure: "È tutto fantastico, anche se il mio iPod non funziona. Ora devo chiudere, perchè voglio ancora godermi gli ultimi giorni, dato che la vacanza è quasi finita". Tutti post inneggianti alla felicità di ragazzini che si godevano la gita, ignari del loro destino.



E ancora: "Oggi pomeriggio abbiamo mangiato zuppa e ravioli: buonissimi". "E' stata la giornata migliore: il sentiero avventuroso è stato faticoso, ma molto figo", continua con questi toni la scia di ricordi in montagna degli studenti coinvolti nel terribile incidente. Il 10 marzo scorso un altro ragazzo aveva postato: "Le cose stanno andando benissimo qui in Saint-Luc. Lo sci, il clima, il cibo. Non è per niente brutto. Domani reciterò nel Muppet show...Ho visto pochi cani. Ora sto leggendo un libro: perché i cani hanno il naso bagnato: molto interessante!".



Leggendo il blog, negli ultimi post si intravedono invece i segni di nostalgia per la famiglia e la voglia di tornare a casa per riabbracciare i propri genitori: "Caro papà e cara mamma. Qui mi piace molto, ma mi mancate. Vi voglio bene. Baci". Oppure: "Hey, mamma, babbo...Qui è super e c'è sole tutto il giorno, ma mi mancate!". A scrivere anche Frank Van Kerckhove, l'insegnante morto nel tragico schianto sotto il tunnel, che raccontava: "Il viaggio in bus è stato scorrevole. C'era un po' di traffico. Abbiamo visto il film 'Avatar' e nessuno è stato male nelle curve delle Alpi".