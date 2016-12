Usa, la Disney offre 1000 posti di lavoro ai veterani

foto Da video

- "Gli eroi lavorano qui". Questo lo slogan dell'insolita iniziativa lanciata dalla Disney. La società ha deciso di offrire mille posti di lavoro ai veterani dell'esercito Usa provenienti dai fronti afghani e iracheni. Il progetto, che durerà tre anni, nasce da un'idea dell'azienda statunitense che, visti gli ingenti fondi di cui dispone per avviare iniziative benefiche non profit, vorrebbe dare sostegno ai militari che si apprestano a rientrare in patria per ricominciare una vita da "civili".