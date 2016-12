Giappone, nuova scossa di terremoto di 6.1 gradi di magnitudo: l'epicentro vicino a Tokyo

foto Ansa 13:36 - Dopo il violento terremoto di magnitudo di 6,8, registrato al largo del Nord-Est del Giappone, una nuova scossa di 6.1 gradi è stata registrata vicino a Tokyo. Il primo sisma era stato seguito da uno tsunami di modeste dimensioni che ha colpito le coste di Hokkaido, dove sono arrivate onde anomale di 10 centimetri. Al momento non è ancora chiaro se la nuova scossa ha provocato danni a persone o cose. - Dopo il violento terremoto di magnitudo di 6,8, registrato al largo del Nord-Est del Giappone, una nuova scossa di 6.1 gradi è stata registrata vicino a Tokyo. Il primo sisma era stato seguito da uno tsunami di modeste dimensioni che ha colpito le coste di Hokkaido, dove sono arrivate onde anomale di 10 centimetri. Al momento non è ancora chiaro se la nuova scossa ha provocato danni a persone o cose.

Nessuna anomalia alle centrali nucleari

Il terremoto non ha creato anomalie alle centrali nucleari dell'area, come riferisce la tv pubblica Nhk, secondo cui le operazioni sono proseguite regolarmente sia agli impianti di Onagawa (prefettura di Miyagi) sia a quelli di Higashidori (prefettura di Aomori).



Tsunami di 10 centimetri sulle coste di Hokkaido

Un'onda anomala alta fino a 10 centimetri ha raggiunto la costa dell'isola di Hokkaido, nel lontano nord del Giappone. La Japan Meteorological Agency ha riferito che l'onda è stata misurata a Erimo (città a sud di Hokkaido) alle 18.52 locali (10.52 in Italia), senza causare danni. La tv pubblica Nhk ha riferito che le autorità delle prefetture di Aomori e Iwate hanno invitato i residenti a lasciare la costa.



L'epicentro nel Pacifico a 210 chilometri dalla costa

Il terremoto, che ha scosso il Nord-est del Giappone alle 18.09 locali ha avuto magnitudo di 6.8 sulla scala Richter e intensità pari a 4 sulla scala nipponica di 7, sia nella zona di Kushiro (a sud di Hokkaido), sia nella parte orientale della prefettura di Aomori e di Iwate. La Japan Meteorological Agency ha individuato l'epicentro a 210 chilometri da Hokkaido e l'ipocentro a 10 chilometri di profondità.



Centro tsunami Hawaii: l'onda non arriverà al Pacifico

Nessuna minaccia per le Hawaii a seguito del terremoto in Giappone. Il Pacific tsunami warning center delle Hawaii precisa infatti che lo tsunami non dovrebbe estendersi nel Pacifico.



Scossa di magnitudo 6,8 nel Nord-est

Una scossa di terremoto di magnitudo di 6,8 si è verificato al largo del Nord-est del Giappone. L'epicentro del sisma si trova nelle acque del Pacifico di fronte all'isola di Hokkaido.