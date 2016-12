foto Ansa

08:51

- A poche ore dal tragico incidente in Svizzera, costato la vitta a 28 turisti, 22 dei quali bambini, il premier belga Elio Di Rupo ha espresso costernazione per l'orribile schianto che ha coinvolto i suoi connazionali. "E' un giorno tragico per tutto il Belgio", ha detto il primo ministro. Secondo gli inquirenti che si stanno occupando di chiarire la dinamica dei fatti, il bus coinvolto era praticamente nuovo ed era dotato di cinture di sicurezza.