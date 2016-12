foto Ap/Lapresse

- Nelle primarie repubblicane americane Rick Santorum è in testa in Alabama, mentre lo sfidante Mitt Romney è primo in Mississipi. Secondo gli exit poll, nel primo stato Santorum otterrebbe il 34% dei voti, seguito da Mitt Romney col 29% e da Newt Gingrich col 28%, staccando Ron Paul col 6%. Mentre in Mississipi, il moderato Romney avrebbe il 35%, davanti all'ex presidente della Camera Newt Gingrich (30%) e al cattolico Santorum (29%).