Marò, India resta "irremovibile"

20:23 - "L'Italia ha esercitato pressioni ma noi restiamo fermi sui nostri principi". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa indiano, A.K.Antony, in visita a Piravom, in Kerala. "Per noi i due marò sono responsabili dell'incidente del 15 febbraio in cui sono morti due pescatori e dovranno affrontare il processo giudiziario indiano", ha ribadito.