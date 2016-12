Siria, Onu: in un anno di scontri 230mila sfollati

foto Ap/Lapresse Correlati "Finora sono 8mila le vittime delle bombe di Assad"

Sgozzati donne e bambini, Onu: uso sproporzionato della forza 15:57 - Sono 230mila i siriani che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case da quando è scoppiata, un anno fa, la rivolta contro il regime del presidente Bashar al-Assad. Lo riferisce il coordinatore dell'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite. In 30mila sono fuggiti all'estero, mentre 200mila sono gli sfollati all'interno del Paese. Destinazioni principali sono la Turchia, il Libano e la Giordania.

A Ginevra, lo stesso Moumtzis ha detto che "quotidianamente centinaia di persone attraversano i confini con i Paesi vicini", principalmente Turchia, Libano e Giordania. Il diplomatico ha quindi spiegato che l'aumento dei prezzi dei beni primari sta creando maggiori difficoltà per la popolazione siriana e soprattutto per i 110mila rifugiati iracheni che vivono in Siria.



I ribelli: il regime fermi la repressione o continueremo a combattere

"Se la repressione del regime si ferma, anche l'esercito siriano libero cesserà di combattere", ha dichiarato Basma Kodmani, la portavoce del Consiglio nazionale siriano (Cns), riportando il contenuto dell'incontro avvenuto ad Ankara, in Turchia, tra il Cns e l'inviato dell'Onu, Kofi Annan, e quello della Lega Araba.



La delegazione del Cns incontrata ad Ankara "ha promesso la piena cooperazione per riuscire" a risolvere la crisi. Durante l'incontro "non c'è stata alcuna discussione sull'ipotesi di armare l'opposizione", come in un primo momento si pensava.



"C'è stata però una discussione sulla possibilità di fermare la repressione del regime sul terreno - ha aggiunto -. Noi se gli attacchi di Assad cesseranno, libereremo i prigionieri" mentre "l'esercito e le forze di sicurezza potranno rientrare nelle caserme", anche "i combattenti per la libertà sul terreno cesseranno di combattere, dato che agiscono per autodifesa".