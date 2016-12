foto Getty Correlati Dossier 11:57 - C'è anche Rebekah Brooks, ex ceo di News International, tra le sei persone arrestate in Inghilterra nell'ambito dell'indagine sulle intercettazioni illegali. In manette è finito poi suo marito Charlie, ex giornalista di News Of The World. Lo scrive il sito del Daily Telegraph, che cita non meglio precisate "fonti". I due sono stati prelevati dalla polizia nella loro casa a Chipping Norton, nell'Oxfordshire. - C'è anche Rebekah Brooks, ex ceo di News International, tra le sei persone arrestate in Inghilterra nell'ambito dell'indagine sulle intercettazioni illegali. In manette è finito poi suo marito Charlie, ex giornalista di News Of The World. Lo scrive il sito del Daily Telegraph, che cita non meglio precisate "fonti". I due sono stati prelevati dalla polizia nella loro casa a Chipping Norton, nell'Oxfordshire.

Rebekah Brooks era già stata arrestata, e poi rilasciata su cauzione, il 17 luglio, al culmine dello scandalo che in quei giorni aveva determinato la chiusura di "News of the World" e alle dimissioni della stessa Brooks. Al momento del primo arresto alla Brooks era stato contestato il reato di aver partecipato a un complotto teso alle intercettazioni illegali.



Il caso del cavallo di Charlie Brooks

Il marito di Rebekah, Charlie Brooks, istruttore di equitazione, è stato coinvolto nel caso del cavallo che la polizia avrebbe prestato alla moglie. In quella vicenda era dovuto intervenire anche David Cameron che è amico di Brooks dai tempi in cui erano insieme in collegio a Eton. Charlie "ha diversi cavalli e uno di loro era l'ex cavallo della polizia, Raisa, che io ho cavalcato", ha detto il primo ministro quando emerse che anche lui aveva cavalcato il cavallo incriminato.



Altri quattro arresti

Insieme con i coniugi Brooks, sono state arrestate altre quattro persone tra Londra, Hampshire e Hertfordshire, sempre nell'ambito della stessa inchiesta. Per tutti l'accusa sarebbe di concorso in intralcio alla giustizia. Oltre a Rebekah Brooks e al marito, sono finiti in carcere un uomo di 39 anni dell'Hampshire, un altro di 46 anni di Londra, un 38enne dell'Hertfordshire e un 48enne sempre di Londra, secondo quanto si legge sul sito della Bbc. Questi sei arresti sono stati effettuati nell'ambito della Operation Weeting sulle intercettazioni illegali. Accanto a questa inchiesta, la polizia londinese sta conducendo anche l'operazione Elveden riguardo alla corruzione di agenti di polizia e altri funzionari pubblici per ottenere informazioni riguardanti The Sun.



La polizia, scrive la Bbc, non ha precisato se qualcuno di loro sia stato già finito in carcere in precedenza. Il totale degli arresti nell'inchiesta sulle intercettazioni sale così a 45. Le operazioni sono state effettuate tra le 5 e le 7 ora locale (le 6 e le 8 in Italia). Tutti e sei gli arrestati, ha fatto sapere la polizia, sono sospettati di complotto per ostacolare il corso della giustizia.



Rebekah, il marito e altri tre rilasciati su cauzione

In serata Rebekah Brooks, il marito Charlie e altri tre arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Lo riferisce Scotland Yard secondo quanto riportato dal Guardian. Una sesta persona resta invece trattenuta.