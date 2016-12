Marine Le Pen pronta per l'Eliseo. Correrà alle presidenziali: trema Sarkozy

foto Dal Web 09:46 - Mentre Nicolas Sarkozy festeggia, sondaggi alla mano, il sorpasso sull'avversario Hollande, Marine Le Pen annuncia di partecipare alle elezioni presidenziali francesi. La candidata delll'estrema destra ha infatti vinto la corsa contro il tempo e ha ottenuto i 500 "parrainages" ovvero le firme di sostegno di sindaci o persone elette in almeno 30 diversi dipartimenti della Francia, ha annunciato il suo partito, il Front National. - Mentre Nicolas Sarkozy festeggia, sondaggi alla mano, il sorpasso sull'avversario Hollande, Marine Le Pen annuncia di partecipare alle elezioni presidenziali francesi. La candidata delll'estrema destra ha infatti vinto la corsa contro il tempo e ha ottenuto i 500 "parrainages" ovvero le firme di sostegno di sindaci o persone elette in almeno 30 diversi dipartimenti della Francia, ha annunciato il suo partito, il Front National.

La scadenza per rispettare questo adempimento era fissata a venerdì scorso e ora la Le Pen potrebbe sparigliare la corsa all'Eliseo, forte del 15-17% di cui la accreditano i sondaggi.



La leader del Fronte nazionale aveva denunciato a più riprese di non essere sicura di poter raggiungere i 500 sponsor, accusando i "grandi partiti" di fare pressioni per impedirle di candidarsi. L'incertezza sulla sua sua possibilià di scendere in campo le aveva anche creato problemi finanziari per la campagna elettorale.



A tremare sarebbe proprio Sarkozy, poiché nel primo turno, in programma il 22 aprile, la candidata del Front National potrebbe togliere voti preziosi al presidente uscente, non a caso autore di una sterzata a destra sui temi dell'immigrazione e dell'ordine pubblico. Un exploit della Le Pen favorirebbe quindi il candidato socialista, Francois Hollande, in vista del probabile ballottaggio.