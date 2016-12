foto Afp Correlati Afghanistan,soldato Usa spara su civili

Kabul: "Processo spetta a noi" 08:15 - Circa 400 studenti hanno manifestato contro gli Stati Uniti a Jalalabad, principale centro dell'est dell'Afghanistan, nella prima protesta antiamericana nel Paese dopo l'uccisione di 16 civili afghani da parte di un soldato Usa. I manifestanti hanno marciato urlando "morte all'America, morte a Obama". E i talebani hanno annunciato vendetta dichiarando di voler "decapitare i sadici soldati americani".

I manifestanti hanno marciato urlando "morte all'America, morte a Obama", e chiedendo che l'autore del massacro sia processato pubblicamente in Afghanistan.



La vendetta dei talebani: "Vi decapiteremo"

I talebani afghani hanno minacciato di decapitare i "sadici" soldati americani per la strage di Kandahar. "L'Emirato islamico ancora una volta mette in guardia gli animali americani che i mujaheddin si vendicheranno, e con l'aiuto di Allah uccideranno e decapiteranno i soldati sadici e assassini", afferma il portavoce talebano Zabihullah Mujahid in un comunicato.