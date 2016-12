foto Ap/Lapresse

- Il sergente americano che domenica ha massacrato 16 civili afghani sarebbe un cecchino di 38 anni, scampato ad un grave incidente stradale in cui riportò ferite al cervello. Il militare - riferisce la rete Abc citando fonti militari - ha anche avuto problemi a casa una volta tornato dai suoi primi tre turni in Iraq. Successivamente è stato inviato in Afghanistan, dove è sempre stato considerato abile al servizio.